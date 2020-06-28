«До чего же хороша»: «заново родившаяся» Ольга Бузова в шоке от «живительной силы» бани

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Виктория Андреева
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Звезда решилась на необычный для себя вид отдыха.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Звезда Instagram, певица и телеведущая Ольга Бузова решила сделать маленький перерыв в рабочем графике и вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в банный комплекс.

Судя по многочисленным фото и видео в соцсети, непривычный для Ольги данный вид отдыха ей безумно понравился. Так, представ перед поклонниками лишь в купальнике и банной шляпке, артистка пообещала взять за правило, как минимум, раз в месяц «прогревать» свое стройное тело.

«Вчера нас так попарили, что было такое ощущение — „заново родилась“! Все-таки, банька — дело хорошее! Говорят, что для здоровья полезно ходить раз в месяц… Вот бы мне это тоже взять за правило!» — поделилась впечатлениями с фолловерами звезда.

Instagram @buzova86

В комментариях под фото поклонники артистки отметили, что баня, и правда, один из лучших способов снять стресс и расслабиться после тяжелой трудовой недели. А также добавили, что Ольга потрясающе выглядит не только в шикарных костюмах на сцене, но и вот так — в образе «румяной деревенской девушки».

«Ну просто красотка! Баня — это живительная сила! Всем полезно!»,

«Оля, даже после бани остаешься красавицей! Шикарная!»

«Поглядите на эту румяную деревенскую барышню — я уже в нее влюбился!»

«Вот посмотрела на Оленьку и сама захотела в баньку! Ну, до чего же хороша!» — обращались в Бузовой фанаты.

Впрочем, подобные признания в любви к Бузовой не редкость. Как известно, талантом и красотой новоиспеченной певицы восхищаются миллионы людей. Причем многие из них ради внимания звезды готовы пойти даже на необдуманные и опасные поступки. В частности, как это сделал молодой человек из дальнего региона, захвативший «ради Ольги» московский банк, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru показал забавное детское фото Ольги Бузовой с родной сестрой.

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