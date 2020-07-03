Экстремальная жара и грозы ждут Центральную Россию с 3 по 5 июля
В столице выходные начнутся дождливо, но плавно перетекут в жаркие и сухие будние дни.
Фото: DPA/TASS
С пятницы по воскресенье регионы Центральной России ожидают сильные дожди, с грозами и мощнейшими порывами ветра. Об этом «Российской газете» рассказала сотрудница Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Что интересно, осадки в ЦФО будут сопровождаться высокой температурой — 3 июля в южных областях округа вплоть до 34–37 градусов. А вот ночи будут по-июльски приятными: от 13 до 20 градусов по Цельсию.
Под Воронежем и Белгородом в субботу ожидается жара 35–37 градусов — за счет теплого воздуха со Средиземноморья. Еще хлеще, до плюс 40, на выходных прогреется Ставрополье.
В некоторых районах Москвы 4 июля ожидаются осадки, температура поднимется выше 27-ми. 5 июля — еще меньше дождей и чуть большее тепла, а вот в понедельник, 6 июля, будет солнечно и до +31. Такая погода в столице продержится еще два дня.
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