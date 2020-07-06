«Мы все этого ждали»: Сестры Бузовы помирились, обнялись и поцеловались

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Валентин Черников
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Ольга и Анна зарыли топор войны после полуторагодовалой неприязни и повеселились на дне рождении младшей сестры.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Полуторагодовалая взаимная неприязнь сестер Бузовых завершилась. Ольга и Анна ко всеобщей радости фанатов помирились и продемонстрировали это поклонникам в Instagram во время вечеринки по случаю дня рождения Анны. Фрагменты общения родственниц показала их общая подруга, блогер Ольга Десятовская.

По случаю 32-летия Бузовой девушки отправились на теплоходе по Москве-реке. Ольга едва не опоздала к отходу судна, но все же успела. Она подарила имениннице корзину цветов, поцеловала и обняла. Глядя на родственниц, можно подумать, что между ними и не возникало серьезных разногласий. Меж тем об их размолвке известно всем поклонникам звездного семейства.

Instagram @buzova86

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, Ольга Бузова в свое время испортила отношения с сестрой во время совместной поездки в Куршевель. Певица приобрела билет в бизнес-класс, в то время как Анна довольствовалась экономом. Многие интернет-пользователи тогда обвинили звезду в жадности. Родственница артистки пыталась отшутиться, но осадок, похоже, остался. Анна прекратила с Ольгой какое-либо видимое интернет-общение. Объединение девушек и их теплые слова, обращенные друг другу во время речного путешествия, стали бальзамом на душу фолловеров.

«Здорово, что помирились»;

«О-о-о, мы все этого ждали!»

«Красавицы, подруги на веки!»

«Роднее сестры никого нет. Бузовы, девочки, запомните», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова перенесла операцию.

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