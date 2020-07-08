Губы 99%: Бузова привела доказательства своей красоты с помощью приложения
Телеведущая похвасталась идеальными чертами лица.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова решила оценить свой внешний вид математическим путем. Телеведущая поделилась со своими подписчиками в Instagram результатами индекса красоты, который рассчитала с помощью специального приложения. Данная программа сравнивает черты лица со стандартами современной красоты.
В итоге оказалось, что Бузова является счастливой обладательницей идеальных черт лица. В соответствии с приложением, индекс красоты звезды равняется 95,25%. При этом, программа оценила брови Бузовой на 89%, глаза на 97%, нос на 96%, а губы признала почти идеальными — 99%. Похоже, сама Бузова осталась довольна результатом.
«Очень даже неплохо», — написала знаменитость, призвав своих фанатов последовать ее примеру и рассчитать свой индекс красоты.
Фолловеры телеведущей разделились на два лагеря: одни решили, что подсчетам нельзя доверять, потому что результат должен быть стопроцентный, другие — что Бузовой нужно было загрузить фото без макияжа.
«Чтобы точнее результат был, нужно фото без фильтров и макияжа»;
«Ты красотка на все 100%»;
«Программа плохо в красоте разбирается. Там должно быть 100%», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова допустила досадную ошибку, перепутав московскую достопримечательность с петербургской.
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