Жители столицы стали свидетелями буйства стихии. Ураган, поваливший около сотни деревьев в Подмосковье, добрался до мегаполиса. Вместе с ним началась гроза, а в Останкинскую башню ударила молния.

Это впечатляющее зрелище очевидцы сняли на видео и делились им в социальных сетях. Люди охотно комментировали увиденное, давая волю своему чувству юмора.

«На ваших глазах чипируют телевидение. Бил Гейтс, дай мне спокойно умереть!» — писали шутники в Instagram.

Между тем в Московской области разбушевавшийся ветер повалил около сотни деревьев. В Красногорске сдуло торговую палатку, а продавец оказалась в больнице. Как писал ранее 5-tv.ru, в самой столице ураган обвалил крышу на станции «Тушинская». По предварительным данным, пострадавших нет.

Жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях. Смерчи ожидаются над Черным морем, жара наведается в Крым и Волгоградскую область, а в Дагестане из-за высокой температуры воздуха уже горят леса.