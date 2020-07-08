Молния ударила в Останкинскую башню — захватывающее видео
Стихия бушевала в столице и Московской области 7 июля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Соцсети
Жители столицы стали свидетелями буйства стихии. Ураган, поваливший около сотни деревьев в Подмосковье, добрался до мегаполиса. Вместе с ним началась гроза, а в Останкинскую башню ударила молния.
Это впечатляющее зрелище очевидцы сняли на видео и делились им в социальных сетях. Люди охотно комментировали увиденное, давая волю своему чувству юмора.
«На ваших глазах чипируют телевидение. Бил Гейтс, дай мне спокойно умереть!» — писали шутники в Instagram.
Между тем в Московской области разбушевавшийся ветер повалил около сотни деревьев. В Красногорске сдуло торговую палатку, а продавец оказалась в больнице. Как писал ранее 5-tv.ru, в самой столице ураган обвалил крышу на станции «Тушинская». По предварительным данным, пострадавших нет.
Жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях. Смерчи ожидаются над Черным морем, жара наведается в Крым и Волгоградскую область, а в Дагестане из-за высокой температуры воздуха уже горят леса.
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