Смерчи, горящие леса и невыносимая жара: жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях

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В Дагестане на борьбу с огнем привлекли авиацию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жителей Краснодарского края предупредили о высокой вероятности появления смерчей над Черным морем. Причина — небывалая жара, которая установилась в регионе. По данным МЧС, в зоне особого риска Сочи и Туапсе.

Очень жарко и в республике Крым, там воздух прогрелся до 36 градусов. Это рекорд за почти четверть века. В регионе высока вероятность возникновения лесных пожаров. Такая же ситуация и в Волгоградской области.

Леса уже горят в Дагестане. Режим ЧС введен сразу в шести районах республики. На борьбу с огнем брошена авиация. В горных районах воду на горящие участки сбрасывает самолет Бе-200. По последним данным, противопожарный режим введен на территории 58 российских регионов.

Горят леса в Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и на Чукотке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где ожидают изнуряющую жару.

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