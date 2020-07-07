Смерчи, горящие леса и невыносимая жара: жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях

Жителей Краснодарского края предупредили о высокой вероятности появления смерчей над Черным морем. Причина — небывалая жара, которая установилась в регионе. По данным МЧС, в зоне особого риска Сочи и Туапсе.

Очень жарко и в республике Крым, там воздух прогрелся до 36 градусов. Это рекорд за почти четверть века. В регионе высока вероятность возникновения лесных пожаров. Такая же ситуация и в Волгоградской области.

Леса уже горят в Дагестане. Режим ЧС введен сразу в шести районах республики. На борьбу с огнем брошена авиация. В горных районах воду на горящие участки сбрасывает самолет Бе-200. По последним данным, противопожарный режим введен на территории 58 российских регионов.

Горят леса в Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и на Чукотке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где ожидают изнуряющую жару.