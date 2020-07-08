Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео

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Алина Потёмкина
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Семейная пара повеселила фанатов, представ в купальниках на фоне грозового неба.

Фото, видео: Instagram @nsenchukova_official

Тема:
Погода

Звездный союз Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина вновь удивляет фанатов. Семейная пара показала в Instagram подписчикам, как проводит свое время. С погодой знаменитостям не повезло: на кадрах видно, как собирается шторм.

«Ребята, штормовое предупреждение: все по норам!» — кричит на камеру Рыбин.

Instagram @nsenchukova_official

Судя по загару обоих супругов, до сегодняшнего дня солнце было к ним милостиво.

На фоне сурового неба с грозовыми тучами и сильного ветра, порывы которого заглушали слова артистов, их пляжный вид выглядел комично. Сенчукова в купальнике держала в руках предмет первой необходимости в разгар стихии — сачок. А ее муж надел не менее уместный аксессуар — очки для подводного плавания.

Поклонники оценили оптимизм и чувство юмора своих любимцев.

«Война миров прямо, жуть. Но с вами весело»

«Так держать!»

«Берегите себя!» — волновались фанаты.

Звезды поспешили успокоить публику.

«Если кто переживает, то мы не загораем. А Виктор всегда такого цвета!» — весело прокомментировала видео Сенчукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рыбин и Сенчукова пожаловались на финансовые проблемы.

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