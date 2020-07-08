Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео
Семейная пара повеселила фанатов, представ в купальниках на фоне грозового неба.
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Фото, видео: Instagram @nsenchukova_official
Звездный союз Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина вновь удивляет фанатов. Семейная пара показала в Instagram подписчикам, как проводит свое время. С погодой знаменитостям не повезло: на кадрах видно, как собирается шторм.
«Ребята, штормовое предупреждение: все по норам!» — кричит на камеру Рыбин.
Судя по загару обоих супругов, до сегодняшнего дня солнце было к ним милостиво.
На фоне сурового неба с грозовыми тучами и сильного ветра, порывы которого заглушали слова артистов, их пляжный вид выглядел комично. Сенчукова в купальнике держала в руках предмет первой необходимости в разгар стихии — сачок. А ее муж надел не менее уместный аксессуар — очки для подводного плавания.
Поклонники оценили оптимизм и чувство юмора своих любимцев.
«Война миров прямо, жуть. Но с вами весело»
«Так держать!»
«Берегите себя!» — волновались фанаты.
Звезды поспешили успокоить публику.
«Если кто переживает, то мы не загораем. А Виктор всегда такого цвета!» — весело прокомментировала видео Сенчукова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рыбин и Сенчукова пожаловались на финансовые проблемы.
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