Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»

|
Алина Потёмкина
36

Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды жителям столичного региона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жителей столичного региона ожидает в среду редкое климатическое явление. Как рассказал ТАСС научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд, у метеорологов оно получило романтичное название «температурный градиент».

По его словам, оно представляет собой большой перепад показателей термометров в отдельных частях региона. Разница может составлять порядка 15 градусов.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области — до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — рассказал Вильфанд.

Погода в последние дни в столице играет с горожанами в опасные игры. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как молния ударила в Останкинскую башню. В это же время в Подмосковье ураган повалил около сотни деревьев, сдул торговую палатку, а продавца отправил на больничную койку.

Тема:
Погода
8 июл
Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео
8 июл
Самое опасное грозовое облако — суперъячейку — сняли на видео в Ирландии
8 июл
Молния ударила в Останкинскую башню — захватывающее видео
7 июл
Из-за аномальной жары в России горят леса — видео
7 июл
Ураган обвалил крышу на станции «Тушинская» в Москве — видео
7 июл
Синоптики спрогнозировали высокий риск появления смерчей над Черным морем
7 июл
Смерчи, горящие леса и невыносимая жара: жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях
7 июл
Погодные аномалии проверяют россиян на прочность: где ожидают изнуряющую жару
6 июл
В каких регионах России ожидают аномальную жару?
5 июл
Из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:50
Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
7:43
Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
7:38
Союз Петра и Февронии: что можно и нельзя делать в День семьи, любви и верности
7:31
Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»
7:24
ТОП-5 актрис, которые кардинально похудели, но все полюбили их полненькими
7:17
Разъяренная толпа пыталась штурмовать парламент Сербии на митинге по COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок