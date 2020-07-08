Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»

Жителей столичного региона ожидает в среду редкое климатическое явление. Как рассказал ТАСС научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд, у метеорологов оно получило романтичное название «температурный градиент».

По его словам, оно представляет собой большой перепад показателей термометров в отдельных частях региона. Разница может составлять порядка 15 градусов.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области — до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — рассказал Вильфанд.

Погода в последние дни в столице играет с горожанами в опасные игры. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как молния ударила в Останкинскую башню. В это же время в Подмосковье ураган повалил около сотни деревьев, сдул торговую палатку, а продавца отправил на больничную койку.