Смерчи и сильные ливни обрушились на Краснодарский край — впечатляющее видео

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Люди, оказавшиеся на пляже в момент торнадо, спасались бегством.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / eyeclick; 5-tv.ru

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Погода

На Краснодарский край вслед за изнуряющей жарой пришли мощные грозы. Они вызвали сразу несколько смерчей у берегов Азовского и Черного морей.

По словам очевидцев, небо потемнело буквально в считанные минуты, отдыхающие едва успели покинуть пляжи. Один из торнадо раскидал торговые ряды в станице Голубицкая. О пострадавших не сообщается.

Вслед за торнадо пришли ливни. В Новороссийске всего за два часа выпала половина месячной нормы осадков, как и в Краснодаре и Геленджике. В городах тут же встал общественный транспорт, а легковушки передвигались по капот в воде.

Некоторые автолюбители глохли прямо на проезжей части. Им на помощь приходили очевидцы. Впрочем, нашлись и те, кого наводнение обрадовало. Смельчаки устраивали заплывы прямо по городским улицам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как молния ударила в Останкинскую башню.

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