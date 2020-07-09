Эффект Хоттабыча. Как Сергей Фургал оказался у власти?

Криминальная история пятнадцатилетней давности, в причастности к которой подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, всплыла потому, что он сосредоточил в своих руках слишком много власти. Об этом 5-tv.ru рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, глава региона так разозлил местные элиты, что ему припомнили то, что давно можно было забыть.

«Господин Фургал, по-моему, не политик. Как говорят в знаменитой комедии: „Не путай своих баранов с государственными“ — он, когда стал губернатором, по-моему, решил, что он хозяин региона. Он стал концентрировать в своих руках все возможные ресурсы, а это политическое самоубийство. Потому что таким образом ты атакуешь интересы и зоны влияния всех остальных, и они должны от тебя как-то защищаться. Фургал — политик в стиле 90-х, не в смысле криминала, а в смысле, что он видит управление страной как при советской власти. Начальник — значит, хозяин. Именно поэтому он не очень хороший управленец. Если бы элита на него не была обижена, очень многие просто не стали бы вспоминать об этой истории, о том, что было много лет назад. Господин Фургал так наруководил, что очень многие захотели вспомнить», — объяснил политолог.

Более того, такая неумелая политика в жизни региона, по его словам, объясняется отсутствием у Фургала опыта государственного управления. Сам приход к власти его был стихийным, и поэтому власть вскружила ему голову.

«Он человек, которого стечение обстоятельств и протестное голосование вывело наверх. Вспомните выборы 2018 года: тогда никто не ожидал, что он победит, включая его самого. Уже после первого тура выборов действующий губернатор предлагал ему пост в правительстве края. Это человек волей случая попавший во власть. И этот случай, по-моему, очень сильно оторвал его от земли», — заметил Журавлев.

Сложнее всего, по его мнению, будет объяснить населению Хабаровского края, как так вышло, что у руля оказался человек с криминальным прошлым. Если для этого будут использованы слишком грубые или неподходящие инструменты, история Фургала может иметь последствия для его региона.

«Его уход у местной элиты напряжения не создаст. И экономике, хозяйству края урона не будет. Другое дело, что нужна разъяснительная работа с населением — за него все-таки голосовали. Это большинство должно знать, почему человек, которого они избрали, задержан. У населения политическая память не длинная, их не интересует, что было 20 лет назад. Если людям все разъяснить, и они это примут, то никаких политических и социальных последствий история иметь не будет. А если ее сделать плохо, и люди не поверят, а поверят в миф о борце за народное счастье, которого власть наказала, тогда будет проблема, но она связана не с Фургалом, а с социально-политической ситуацией в регионе», — рассказал политолог.

Проблема протестного голосования, которое привело к власти Сергея Фургала, а также ряд других политиков, в том, что избиратели выбирают кандидата, максимально не похожего на своего предшественника. Такой выбор, по мнению Журавлева, редко приносит плоды. Причем, и населению, и самому кандидату.

«Люди, как Фургал, как глава Хакасии, они очень разные, но имеют одно общее — отрицательное обаяние. Представьте, что были вы у власти много лет, а жилось людям не очень хорошо. И они решили: значит, возьмем другого, на вас не похожего. Вот его и избрали. Но хорошо не стало. Но узнали об этом-то люди уже после того, как избрали. В политике очень важен фактор старика Хоттабыча. Избиратель, если его оставить в свободном полете, он ищет Хоттабыча: того, кого изберут, и наутро возникнет рай. Причем дело не в том, что он делает, а в том, что от него ждут. Такими Хоттабычами стали все оппозиционные победители в губернаторских гонках. Политик-Хоттабыч — вообще несчастный человек, потому что потом на него обязательно будут обижаться за то чудо, которое он не совершил. Даже если он этого чуда не обещал», — заключил политолог.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. До этого он был депутатом Госдумы от партии ЛДПР, а ранее — парламентарием Думы региона. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в убийстве и организации покушений на убийства. Преступления, которые инкриминируют Фургалу, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. В ближайшее время ему предъявят обвинения. О ходе расследования и мере пресечения, которую будет просить следствие, рассказали в СКР.