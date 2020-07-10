Грозы, молнии, аномальная жара: погода продолжает испытывать россиян на прочность
Режим ЧС введен в Самарской области в связи с надвигающейся непогодой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru
Сразу несколько российских регионов в ожидании сильной грозы. В Самарской области введен желтый уровень опасности.
В Волгограде молния попала в купол церкви, начался пожар. Вот кадры с места ЧП. Огнем охватило практически всю крышу здания.
Омск из-за непогоды остался без света. Нарушено энергоснабжение в республике Марий Эл. Там ветром повалило три опоры линии электропередачи. В Новосибирске мощные ливни вызвали транспортный коллапс. Всего за несколько минут дороги превратились в реки.
Ну, а жителей Москвы предупредили об аномальной жаре. В ближайшие выходные воздух прогреется до плюс 30 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности представляет отдых на пляже для родителей и детей?
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