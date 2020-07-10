Грозы, молнии, аномальная жара: погода продолжает испытывать россиян на прочность

Сразу несколько российских регионов в ожидании сильной грозы. В Самарской области введен желтый уровень опасности.

В Волгограде молния попала в купол церкви, начался пожар. Вот кадры с места ЧП. Огнем охватило практически всю крышу здания.

Омск из-за непогоды остался без света. Нарушено энергоснабжение в республике Марий Эл. Там ветром повалило три опоры линии электропередачи. В Новосибирске мощные ливни вызвали транспортный коллапс. Всего за несколько минут дороги превратились в реки.

Ну, а жителей Москвы предупредили об аномальной жаре. В ближайшие выходные воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности представляет отдых на пляже для родителей и детей?