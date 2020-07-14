В Сочи из-за сильных дождей подтопило несколько автодорог
Ураганный ветер повалил десятки деревьев. Обошлось без пострадавших.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl, 5-tv.ru
Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Центральные улицы Сочи превратились в бурные реки, проехать по ним с трудом удается даже внедорожникам. Несколько машин увязли в грязи, вытаскивать их пришлось аварийным службам. Ураганный ветер повалил десятки деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. Но город готовится ко второму удару стихии. В МЧС предупреждают — сегодня погода в регионе может ухудшиться.
«На юго-востоке черноморского побережья возможно прохождение комплексных неблагоприятных явлений — сильные осадки, ветер, гроза, град. В некоторых районах сохраняется класс пожарной опасности», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.
В авральном режиме работают спасатели и в армянском Гюмри. После ливня с градом там затопило нижние этажи зданий, улицы превратились в реки. Движение практически парализовано. За помощью обратились свыше ста человек. Перепуганные непогодой местные жители сравнивают обстановку с апокалипсисом из американского фильма.
- 13 июл
- В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
- 13 июл
- Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
- 11 июл
- «Это что-то небывалое»: синоптики объяснили погодные аномалии в России
- 10 июл
- Грозы, молнии, аномальная жара: погода продолжает испытывать россиян на прочность
- 9 июл
- Без света и под водой: видео последствий мощного урагана в Калужской и Тульской областях
- 9 июл
- Смерчи и сильные ливни обрушились на Краснодарский край — впечатляющее видео
- 8 июл
- Аномальная жара грозит катастрофой югу России
- 8 июл
- Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ
- 8 июл
- Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
- 8 июл
- Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»
Читайте также
77%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?