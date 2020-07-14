В Сочи из-за сильных дождей подтопило несколько автодорог

Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Центральные улицы Сочи превратились в бурные реки, проехать по ним с трудом удается даже внедорожникам. Несколько машин увязли в грязи, вытаскивать их пришлось аварийным службам. Ураганный ветер повалил десятки деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. Но город готовится ко второму удару стихии. В МЧС предупреждают — сегодня погода в регионе может ухудшиться.

«На юго-востоке черноморского побережья возможно прохождение комплексных неблагоприятных явлений — сильные осадки, ветер, гроза, град. В некоторых районах сохраняется класс пожарной опасности», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

В авральном режиме работают спасатели и в армянском Гюмри. После ливня с градом там затопило нижние этажи зданий, улицы превратились в реки. Движение практически парализовано. За помощью обратились свыше ста человек. Перепуганные непогодой местные жители сравнивают обстановку с апокалипсисом из американского фильма.