Видео: Пожилого мужчину унесло потоком воды на улице в Ростове-на-Дону

В интернете появилось видео из ушедшего под воду Ростова-на-Дону. Там очевидцы сняли, как пожилого мужчина уносит стремительный поток воды по превратившейся в бурную реку улице.

От возможной гибели пенсионеру спас прохожий, не побоявшийся быстрого течения. Он успел ухватить проплывающего мимо человека за руку. Позже ему на помощь поспешили другие свидетели происшествия и совместными усилиями поставили пострадавшего на ноги и вывели из опасного места.

МЧС России

В ликвидации последствий обрушившихся на Ростов-на-Дону проливных дождей участвуют около полутора тысяч сотрудников МЧС. В некоторых районах города людей приходится эвакуировать на лодках. При этом спасатели предупредили жителей, что действие штормового предупреждения сохранится на территории региона и в течение следующих суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о потопе в Иркутской области, где из-за мощных ливней ушли под воду сразу несколько городов.