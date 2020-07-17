Видео: Пожилого мужчину унесло потоком воды на улице в Ростове-на-Дону
Пенсионера спас случайный прохожий, не побоявшийся стремительного течения.
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Фото, видео: МЧС России, YouTube @Интер Сторис
В интернете появилось видео из ушедшего под воду Ростова-на-Дону. Там очевидцы сняли, как пожилого мужчина уносит стремительный поток воды по превратившейся в бурную реку улице.
От возможной гибели пенсионеру спас прохожий, не побоявшийся быстрого течения. Он успел ухватить проплывающего мимо человека за руку. Позже ему на помощь поспешили другие свидетели происшествия и совместными усилиями поставили пострадавшего на ноги и вывели из опасного места.
В ликвидации последствий обрушившихся на Ростов-на-Дону проливных дождей участвуют около полутора тысяч сотрудников МЧС. В некоторых районах города людей приходится эвакуировать на лодках. При этом спасатели предупредили жителей, что действие штормового предупреждения сохранится на территории региона и в течение следующих суток.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о потопе в Иркутской области, где из-за мощных ливней ушли под воду сразу несколько городов.
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