Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT. По мнению специалиста, государствам, входящим в ЕС, выгодно сотрудничество с Москвой. В то же время американские власти настроены на то, чтобы протолкать в Европу сниженный природный газ как основной энергоресурс.

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС», — пояснил Оленченко.

Эксперт полагает, что Европа не будет действовать в ущерб себе даже под давлением санкций. По мнению академика, ограничительные меры, которые планируют ввести Соединенные Штаты, обострят их экономические, политические и социально-экономические связи с Европой.

«Это жизненно важный проект для Европы, и она сделает все, чтобы довести его до логического завершения», — заключил специалист.

Ранее Майк Помпео пригрозил санкциями всем странам-участникам «Северного потока — 2».