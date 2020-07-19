Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта
Владимир Оленченко подчеркнул, что интересы Брюсселя и Вашингтона по «Северному потоку-2» не совпадают.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT. По мнению специалиста, государствам, входящим в ЕС, выгодно сотрудничество с Москвой. В то же время американские власти настроены на то, чтобы протолкать в Европу сниженный природный газ как основной энергоресурс.
«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС», — пояснил Оленченко.
Эксперт полагает, что Европа не будет действовать в ущерб себе даже под давлением санкций. По мнению академика, ограничительные меры, которые планируют ввести Соединенные Штаты, обострят их экономические, политические и социально-экономические связи с Европой.
«Это жизненно важный проект для Европы, и она сделает все, чтобы довести его до логического завершения», — заключил специалист.
Ранее Майк Помпео пригрозил санкциями всем странам-участникам «Северного потока — 2».
- 16 июл
- МИД Германии опубликовал ответ на угрозы США ввести санкции
- 16 июл
- «Грубое давление на бизнес»: Песков отреагировал на новые угрозы Помпео
- 15 июл
- Помпео призвал участников «Северного потока — 2» «убираться немедленно» и пригрозил санкциями
- 29 июн
- Германия ждет решения США по санкциям против «Северного потока — 2»
- 26 июн
- Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
- 20 июн
- «Мы давно забыли о них» — Новак о санкциях и готовности «Северного потока — 2»
- 20 июн
- Немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2»
- 16 июн
- Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии
- 5 июн
- «Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
- 4 июн
- Полыхающие от протестов США грозят санкциями против «Северного потока — 2»
Читайте также
77%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?