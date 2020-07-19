Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта

|
Светлана Шевченко
22

Владимир Оленченко подчеркнул, что интересы Брюсселя и Вашингтона по «Северному потоку-2» не совпадают.

Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Северный поток — 2

Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT. По мнению специалиста, государствам, входящим в ЕС, выгодно сотрудничество с Москвой. В то же время американские власти настроены на то, чтобы протолкать в Европу сниженный природный газ как основной энергоресурс.

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС», — пояснил Оленченко.

Эксперт полагает, что Европа не будет действовать в ущерб себе даже под давлением санкций. По мнению академика, ограничительные меры, которые планируют ввести Соединенные Штаты, обострят их экономические, политические и социально-экономические связи с Европой.

«Это жизненно важный проект для Европы, и она сделает все, чтобы довести его до логического завершения», — заключил специалист.

Ранее Майк Помпео пригрозил санкциями всем странам-участникам «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток — 2
16 июл
МИД Германии опубликовал ответ на угрозы США ввести санкции
16 июл
«Грубое давление на бизнес»: Песков отреагировал на новые угрозы Помпео
15 июл
Помпео призвал участников «Северного потока — 2» «убираться немедленно» и пригрозил санкциями
29 июн
Германия ждет решения США по санкциям против «Северного потока — 2»
26 июн
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
20 июн
«Мы давно забыли о них» — Новак о санкциях и готовности «Северного потока — 2»
20 июн
Немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2»
16 июн
Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии
5 июн
«Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
4 июн
Полыхающие от протестов США грозят санкциями против «Северного потока — 2»

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:03
Как нормально выспаться ночью во время жары — советы сомнолога
5:43
«Как будто воскресла»: Наталья Фриске взбудоражила сеть, скопировав образ сестры
5:25
Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта
5:05
«Не белая и пушистая»: Лиза Арзамасова ответила на обвинения в лицемерии
4:53
Самосвал переехал мужчину в Петербурге — кадры с места
4:38
Пропавший мальчик на самокате найден мертвым в Хабаровске

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок