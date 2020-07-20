«Идиотизм»: вирусолог высказался о доступности вакцины от COVID-19 для элиты

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра имени Гамалеи (НИЦ) Виктор Зуев в интервью News.ru высказался о доступности вакцины от коронавируса для российской элиты.

По словам специалиста, в апреле 2020 года готового варианта препарата попросту еще не существовало. Испытания вакцины от COVID-19 на людях завершились буквально на днях и в ближайшее время должна пройти ее регистрация.

«Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошел клинические испытания», — заявил Виктор Зуев.

Ученый отметил, что первые образцы препарата разработчики испытывали на себе. Виктор Зуев рассказал, что после инъекций специалисты были инфицированы новым внеклеточным агентом и перенесли болезнь в легкой форме. Позднее в их сыворотке крови начали аккумулироваться антитела к коронавирусу.

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждает, что якобы представители российской элиты с апреля 2020 года имели доступ к препарату от COVID-19. Американские журналисты отмечают, что в процесс вакцинации якобы были вовлечены сотни человек. Реальных доказательств вышесказанному издание не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве опровергли информацию о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19.