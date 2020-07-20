«Идиотизм»: вирусолог высказался о доступности вакцины от COVID-19 для элиты
По словам руководителя отделения микробиологии НИЦ имени Гамалеи Виктора Зуева, в апреле 2020 года готового варианта препарата еще не было в наличии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim via www.imago-images; 5-tv.ru
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра имени Гамалеи (НИЦ) Виктор Зуев в интервью News.ru высказался о доступности вакцины от коронавируса для российской элиты.
По словам специалиста, в апреле 2020 года готового варианта препарата попросту еще не существовало. Испытания вакцины от COVID-19 на людях завершились буквально на днях и в ближайшее время должна пройти ее регистрация.
«Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошел клинические испытания», — заявил Виктор Зуев.
Ученый отметил, что первые образцы препарата разработчики испытывали на себе. Виктор Зуев рассказал, что после инъекций специалисты были инфицированы новым внеклеточным агентом и перенесли болезнь в легкой форме. Позднее в их сыворотке крови начали аккумулироваться антитела к коронавирусу.
Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждает, что якобы представители российской элиты с апреля 2020 года имели доступ к препарату от COVID-19. Американские журналисты отмечают, что в процесс вакцинации якобы были вовлечены сотни человек. Реальных доказательств вышесказанному издание не приводит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве опровергли информацию о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19.
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