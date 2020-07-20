Территория тупика: Вдова убитого бизнесмена Зори о конфликте мужа с Фургалом

Вдова бизнесмена Евгения Зори, убитого в Хабаровске в 2005 году, Лариса Зоря впервые за 15 лет с момента гибели супруга согласилась рассказать о предпосылках и деталях трагедии. Сейчас следствие вновь открыло уголовное дело по факту убийства, в причастности к нему подозревают экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. После задержания и возбуждения уголовного дела чиновника сняли с должности в связи с утратой доверия.

По словам Ларисы, проблемы начались, когда ее муж купил завод, а также железнодорожный тупик, примыкающий к нему. Территория тупика раньше использовалась Фургалом в каких-то его личных целей, и теперь он был не намерен отказываться от нее. Вначале бизнесмены вели переговоры и пытались урегулировать конфликт, но потом Евгений Зоря и его жена стали получать угрозы.

«Я на всех встречах присутствовала, сначала они носили характер бесед, но это было недолго. Потом начались угрозы. И когда уже угрозы стали очень серьезными, Женя принял решение, что мы обращаемся в суд. Они сказали: «Вы пожалеете о том, что не соглашаетесь сейчас». Буквально за несколько дней они сфабриковали вместе с Богдановым, управляющим, еще один договор купли-продажи на часть помещения, которое было в нашем комплексе ЖБИ-2. И получилось, что часть помещения была продана двум предприятиям: компании «Зоря» и «МИФ-Хабаровск». И они тоже подали на регистрацию в юстицию. Мы смогли остановить регистрацию и стали в судебном порядке отстаивать свои права», — рассказала Лариса Зоря.

Судебные тяжбы велись несколько лет с переменным успехом. По словам вдовы предпринимателя, прямо перед финальным судебным заседанием ее супруг был уже уверен в победе. Именно в этот момент этого его убили.

«Произошел в этом деле перелом, и Женя прилетел на последний суд. Он был уверен, что мы выиграем это дело. Потому что уже были все доказательства, что мы правы. И в ночь перед этим судом Женю убили», — вспоминает Лариса.

В какой-то момент, по ее словам, бывший помощник Фургала, криминальный авторитет Михаил Тимофеев предлагал Евгению «устранить» Фургала. Он эту идею не поддержал.

«Да, опасения были на протяжении всего времени, что мы судились. Но в последний приезд, когда Женя приехал, он сказал, что ему Тимофеев предложил устранить Фургала. Потому что есть жизненная опасность для Жени, для его здоровья. Женя отказался. Он даже охраны не имел, потому что не хотел, чтобы кто-то пострадал», — рассказала женщина.

Сразу после убийства следствие активно вело работу, следователи даже обнадеживали: в скором времени преступники будут найдены. Но как только стали фигурировать имена Фургала и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет работал с ним, ситуация поменялась. Лариса вспоминает, что свидетелей стали просить изменить показания, а вскоре и само уголовное дело закрыли.

Сегодня Лариса Зоря с детьми живет за границей. Она мечтает навестить родной Хабаровск, но в течение прошедших 15 лет, по ее утверждению, не делала этого из опасений. О несанкционированных митингах, проходящих в эти дни после задержания Фургала в Хабаровске, она знает. По словам Ларисы, ей больно на это смотреть. Она обратилась к митингующим, призвав попробовать поставить себя на ее место.

«Люди, вас обманули! Сергей Фургал — преступник и убийца. И на месте моего мужа мог оказаться любой из вас, кто бы осмелился встать на пути Фургала. Я знаю, что у нас в крае много проблем. Но решать их должны достойные и хорошие люди, а не убийцы. Даже если преступление они совершили 15 лет назад. <…> Вы знаете, у убийства нет срока давности. Для многих это просто 15 лет, а для меня это пять тысяч 674 дня без любимого человека. Это пять тысяч 674 дня дети без папы. И это каждый день с болью. И время не лечит», — заявила Лариса Зоря.

После гибели Евгения его родители не смогли пережить трагедию. Сегодня Лариса с отцом навещает могилу мужа, часто вещи, напоминающие о нем, и верит, что справедливость восторжествует — убийцы ее мужа и отца ее детей будут наказаны.

Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, имевших место в 2004–2005 годах, 9 июля. Ему были предъявлены обвинения, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 20 июля, президент РФ Владимир Путин освободил Фургала от должности в связи с утратой доверия. С 11 июля люди в Хабаровском крае выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала. Как писал ранее 5-tv.ru, последний митинг собрал около десяти тысяч человек.