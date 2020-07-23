На Пятом канале «День добрых дел» для Димы Пуршева

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для двухлетнего Димы. Он родился с генетической патологией — несовершенный остеогенез. Кости малыша слишком хрупкие. Без операции, у него нет шансов нормально ходить и развиваться. Крепко стоять на ногах мальчик сможет только на специальных телескопических штифтах, их стоимость — почти три миллиона рублей.

Семье Димы в одиночку такую сумму не собрать. Чтобы сделать большой шаг в здоровую жизнь, ребенку очень нужна ваша помощь. Ян Воскресенский навестил мальчика.