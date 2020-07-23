Ливни сменили аномальную жару в российских регионах — видео

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Пока на Дальнем Востоке ожидают шторм, на Урале приходят в себя после разгула стихии.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Дальний Восток в ближайшие часы накроет настоящий шторм. Ливни ожидают в Еврейском автономном округе и Хабаровском крае. Между тем Урал приходит в себя после разгула стихии.

В Челябинске восстанавливают больницу, в которой лечатся более 100 заболевших коронавирусом. Из-за дождя там затопило первый этаж. Вот кадры, снятые очевидцами. Вода льется с потолка. Медики в защитных костюмах пытаются остановить поток. В коридорах и палатах на полу огромные лужи. Пациентов срочно перевели на другие этажи.

Ну, а жители Оренбургской области ливням, кажется, только рады. Дожди сменили в регионе трехнедельную жару. Новотроицк превратился в бескрайнее море. Водители рассекали волны на машинах, а пешеходы — на лодках. Несколько человек решили охладиться и искупались в собственном дворе.

Тема:
Погода
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