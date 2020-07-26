Какое уникальное наследство оставил своему сыну ведущий Александр Беляев

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Светлана Александрова
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Известно, что 46-летний Илья Беляев пошел по стопам отца и тоже закончил географический факультет МГУ.

Какое уникальное наследство оставил своему сыну ведущий Александр Беляев

Фото: ТАСС / Бундин Александр

Тема:
Погода

У известного ведущего прогнозов погоды на телевидении Александра Беляева, скончавшегося 20 июля после продолжительной болезни, остался 46-летний сын Илья (супруга телеведущего умерла три года назад). Младший Беляев пошел по стопам отца — тоже закончил географический факультет МГУ, работал в институте в группе «Меркатор», потом перешел в экологический центр.

По информации сайта KP.RU, в наследство от родителей Илье досталась квартира в Москве и дом в 11 километрах от столицы. А еще — уникальная коллекция марок, которые Александр Беляев начал собирать еще в детстве.

«С детства интересовался марками, их у меня очень много — целая комната отведена. Я член-корреспондент Национальной академии филателии, в этой сфере достаточно известный человек, на постсоветском пространстве у меня самая лучшая коллекция», — рассказывал телеведущий в одном из интервью.

Филателия стала делом всей его жизни и в его коллекции, в которой все описано и систематизировано, есть немало редких экземпляров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался в реанимации одной из московских клиник в возрасте 71 года.

Тема:
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