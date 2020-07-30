В десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности

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По прогнозам специалистов в ближайшие часы усилится ветер, который пригонит ливни и грозы.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich,5-tv.ru

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Погода

Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в десятках российских регионов. Синоптики прогнозируют грозы, ливни и сильный ветер на Юге, в Сибири и в центральной части страны.

Накануне сразу в трех районах Московской области повалило десятки деревьев. Садоводы подсчитывают ущерб, нанесенный градом.

В Нижнем Тагиле автомобилистам пришлось самостоятельно чистить ливневки, чтобы вода ушла с проезжей части. На некоторых улицах асфальт полностью смыло потоками. Пешеходам также приходится передвигаться по тротуарам вплавь.

Затяжной ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на Тверь. Коммунальные службы заранее прочистили ливневки, но это не спасло улицы города от потопа.

Тема:
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