В десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности
По прогнозам специалистов в ближайшие часы усилится ветер, который пригонит ливни и грозы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich,5-tv.ru
Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в десятках российских регионов. Синоптики прогнозируют грозы, ливни и сильный ветер на Юге, в Сибири и в центральной части страны.
Накануне сразу в трех районах Московской области повалило десятки деревьев. Садоводы подсчитывают ущерб, нанесенный градом.
В Нижнем Тагиле автомобилистам пришлось самостоятельно чистить ливневки, чтобы вода ушла с проезжей части. На некоторых улицах асфальт полностью смыло потоками. Пешеходам также приходится передвигаться по тротуарам вплавь.
Затяжной ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на Тверь. Коммунальные службы заранее прочистили ливневки, но это не спасло улицы города от потопа.
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