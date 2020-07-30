Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в Москве Александр Добровинский прокомментировал предварительное заседание в Пресненском суде Москвы, которое состоялось 30 июля.

Он рассказал о том, как себя вел на слушаниях заслуженный артист России Михаил Ефремов, в ДТП с которым 8 июня погиб курьер Сергей Захаров.

«Он такой сонный, а вчера был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал. Там сегодня были возмущения по поводу назначения на пятое число, потому что адвокаты заняты в другом процессе», — отметил Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пресненский суд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Ефремову. Он будет находиться дома до 22 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.