«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

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Алиса Маркова
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В Пресненском суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП, в ходе которого было решено не менять меру пресечения артисту.

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в Москве Александр Добровинский прокомментировал предварительное заседание в Пресненском суде Москвы, которое состоялось 30 июля.

Он рассказал о том, как себя вел на слушаниях заслуженный артист России Михаил Ефремов, в ДТП с которым 8 июня погиб курьер Сергей Захаров.

«Он такой сонный, а вчера был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал. Там сегодня были возмущения по поводу назначения на пятое число, потому что адвокаты заняты в другом процессе», — отметил Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пресненский суд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Ефремову. Он будет находиться дома до 22 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Тема:
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