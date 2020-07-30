Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев согласился обнародовать запись своего телефонного разговора с братом погибшего в результате ДТП с участием актера Сергея Захарова. Таким образом он намеревался доказать, что общение с потерпевшими стало невозможным именно из-за участия в деле их адвоката Александра Добровинского.

В аудиозаписи, которую юрист включил для журналистов, происходит короткий диалог между ним и братом покойного Валерием Захаровым. Адвокат просит собеседника о встрече.

«Все вопросы — это Добровинскому, пожалуйста, задавайте. Если он скажет встретиться, я встречусь», — отвечает Захаров.

Однако общение с защитником потерпевшей стороны, по словам Пашаева, не сдвинуло ситуацию с места. Добровинский заверил, что это родные погибшего не желают видеть представителя Ефремова. Таким образом круг замкнулся.

«Я связался и с ним разговаривал. Он говорил: «Вы знаете, они не хотят» — сообщил Пашаев.

Михаил Ефремов в своем обращении к семье погибшего через несколько дней после ДТП подчеркивал, что намерен оказать поддержку родным Захарова. Однако позже все попытки договориться о компенсации с близкими покойного не увенчивались успехом. Родные Захарова неоднократно отказывались от получения денег в досудебном порядке. Как писал ранее 5-tv.ru, на очередном заседании по делу о смертельной аварии с участием актера Михаилу Ефремову продлили меру пресечения.

«Пьяное» ДТП случилось 8 июня. Актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу на своем джипе и протаранил фургон Lada. В результате погиб водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Согласно уголовному кодексу РФ, Ефремову теперь грозит до 12 лет тюрьмы.