Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире

Климатолог Екатерина Пестрякова объяснила причины аномально жаркого лета в России. Как рассказывает URA.RU, этот природный тренд продолжается уже второй год.

По словам Пестряковой, аномальные погодные условия последние годы не только в России, а по всему миру. Особенно страдают территории без больших водоемов.

«Эти два года очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растет, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи», — рассказывает эксперт.

Также она отметила, что последнее время южный ветер преобладает над западным, что опять же увеличивает температуру.

Эти изменения приводят к учащению смерчей и шквалов. Дело в том, что на эти стихийные явления влияет такой климотообразующий фактор как подстилающая поверхность. Также аномальная жара станет причиной лесных пожаров и локальные засухи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жара спровоцировала ливни в десятках городах России.