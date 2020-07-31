Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире
Кандидат географических наук Екатерина Пестрякова уверена, что высокие температуры — тенденция последних нескольких лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Климатолог Екатерина Пестрякова объяснила причины аномально жаркого лета в России. Как рассказывает URA.RU, этот природный тренд продолжается уже второй год.
По словам Пестряковой, аномальные погодные условия последние годы не только в России, а по всему миру. Особенно страдают территории без больших водоемов.
«Эти два года очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растет, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи», — рассказывает эксперт.
Также она отметила, что последнее время южный ветер преобладает над западным, что опять же увеличивает температуру.
Эти изменения приводят к учащению смерчей и шквалов. Дело в том, что на эти стихийные явления влияет такой климотообразующий фактор как подстилающая поверхность. Также аномальная жара станет причиной лесных пожаров и локальные засухи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жара спровоцировала ливни в десятках городах России.
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