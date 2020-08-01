Видео: Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта привезли в суд в Петербурге

Марину Кохал — супругу расчлененного рэпера Энди Картрайта — привезли в Смольнинский районный суд в Петербурге. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.

31 июля состоялся допрос Марины Кохал. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в статусе свидетеля. Однако после ее статус в уголовном деле об убийстве изменился на «обвиняемую».

О смерти известного участника рэп-баттлов стало известно 30 июля, когда правоохранители обнаружили в квартире на Невском проспекте распиленное на части тело музыканта. Фрагменты были разложены по пакетам.

Жена Энди Картрайта поспешила сообщить, что он умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков. Но пока, по имеющейся информации, следов наркотиков обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта, был проведен следственный эксперимент с участием обвиняемой в его убийстве супругой Мариной Кохал. Тем временем адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта.