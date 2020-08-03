В Гидрометцентре предупредили россиян о потеплении в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил россиян о потеплении в ряде регионов страны. По словам специалиста, выраженная температурная аномалия ожидается в течение недели на северо-востоке европейской части России. В частности, отклонение от нормы в Якутии составит порядка 11 градусов. Там воздух прогреется до +23…+29 градусов.

«Особенно хочется отметить повышение температуры на северо-востоке: в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе. Там будет температура 27-28 градусов, даже до 30 будет доходить», — сказал Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что причиной температурных аномалий стал антициклон, который распространяет влияние от центра европейской части РФ на восток. На протяжении недели вероятность осадков будет минимальной.

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