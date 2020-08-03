Жену расчлененного Картрайта задерживали по подозрению в употреблении наркотиков

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Алиса Старжевская
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В настоящий момент проходит судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения Марине Кохал.

Жену расчлененного Картрайта задерживали по подозрению в употреблении наркотиков

Фото: Telegram-канал Hue

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Появился административный материал о том, что жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, обвиняемая в его убийстве, была задержана по подозрению в употреблении наркотиков 30 июня этого года. Об этом сообщает корресподент 5-tv.ru из зала суда.

Судебное заседание, где должны избрать меру пресечения супруге исполнителя Александра Юшко, проходит в данный момент в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Марину Кохал будут защищать несколько адвокатов, включая защитника историка Соколова Сергея Лукьянова.

Супруга Энди Картрайта подозревают в жестоком убийстве и расчленении рэпера. 30 июля следователи обнаружили останки исполнителя, разложенные по пяти пакетам. Сама Марина Кохал свою вину всячески отрицает, настаивая, что ее муж скончался в результате сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Вместе с тем экспертиза установила отсутствие запрещенных препаратов в крови умершего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном мотиве убийства рэпера.

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