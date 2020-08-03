Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз

В деле об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в котором главной подозреваемой является его супруга Марина Кохал, появились новые подробности. Ранее стало известно, что возможным мотивом убийства исполнителя могла стать ревность: якобы незадолго до смерти рэпер хотел уйти от жены к 24-летней любовнице. Девушка была допрошена следователями и признала, что состояла с умершим в близких отношениях.

В ходе судебного заседания в Смольнинском районном суде адвокаты жены исполнителя заявили, что в последний раз рэпер и его 24-летняя любовница переписывались 20 марта. При этом они уточнили, что в содержании переписки нет никакого интима и она носит дружеский характер, сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Кроме того, защита Кохал считает, что конфликт в семье на почве ревности сам по себе не может служить поводом для убийства.

В свою очередь, защита потерпевшей стороны настаивает, что главным мотивом убийства является ревность, и супруга рэпера может начать угрожать сопернице после дачи ею показаний.

В то же время, пока идет судебный процесс, на котором должна быть избрана мера пресечения Марине Кохал, бывшая любовница Картрайта опубликовала у себя в сторис фото из общественного транспорта. На нем пассажир читает статью об убийстве исполнителя в газете с заголовком, повествующим о том, что супруга рэпера занималась астрологией и снимала ролики о серийных убийцах.

О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. Расчлененное тело музыканта, разложенное по пакетам, было найдено в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Главной подозреваемой в убийстве является его жена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марину Кохал задерживали по подозрению в употреблении наркотиков.