Непогода в России: ливни затопили дороги, а сильный ветер снес остановки

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Коммунальщики в российских регинах спешно устраняют последствия очередного разгула стихии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel

Тема:
Погода

В Вологде из-за ливней дороги превратились в реки. Машины передвигаются по капот в воде. Затопило и жилые кварталы. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.

В Самаре бушует ураган. Сильный ветер сносит остановки, торговые палатки и рекламные щиты, повалены десятки деревьев. Водители поврежденных автомобилей подсчитывают ущерб. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США тропический шторм «Иасисас» привел к первым жертвам. По последним данным, погибли шесть человек.

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