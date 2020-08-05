Непогода в России: ливни затопили дороги, а сильный ветер снес остановки

В Вологде из-за ливней дороги превратились в реки. Машины передвигаются по капот в воде. Затопило и жилые кварталы. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.

В Самаре бушует ураган. Сильный ветер сносит остановки, торговые палатки и рекламные щиты, повалены десятки деревьев. Водители поврежденных автомобилей подсчитывают ущерб. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США тропический шторм «Иасисас» привел к первым жертвам. По последним данным, погибли шесть человек.