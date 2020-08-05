Представитель властей Кипра прокомментировал информацию об ордере на арест россиянина после взрыва

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Марина Неруцких
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О розыске российского предпринимателя Игоря Гречушкина, с судна которого якобы была конфискована взорвавшаяся в Бейруте селитра, рассказали греческие СМИ.

Представитель властей Кипра прокомментировал информацию об ордере на арест россиянина после взрыва

Фото: Reuters

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Представитель властных структур Кипра удивился информации греческих СМИ, сообщивших, что на россиянина, которого считают владельцем судна, перевозившего взорвавшуюся в порту Бейрута аммиачную селитру, выписали ордер. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на своего собеседника, он не может подтвердить эту новость.

«Об ордере мне ничего не известно. Но, исходя из простой логики, я совершенно не понимаю, какое отношение может иметь к делу о взрыве человек, который, как сообщают, был владельцем судна, груз на борту которого был арестован из-за невыплаты портового сбора и выгружен на берег в Бейруте. Ведь после того, как его выгрузили, он в течение стольких лет находился в распоряжении ливанской стороны и хранился там, по всей видимости, с нарушением норм безопасности», — цитирует собеседника агентство.

Ранее греческие газеты «Прото тема» и «Катимерини», не ссылаясь ни на какие-либо источники заявили, что якобы правоохранительные органы на Кипре занимаются розыском бизнесмена из России Игоря Гречушкина. Поводом для этого, по словам журналистов, стал тот факт, что россиянин будто бы является владельцем судна, с которого и была конфискована сдетонировавшая в порту Бейрута аммиачная селитра. По утверждению греческих СМИ, на арест россиянина выдан ордер.

По данным ТАСС, Гречушкин не обращался в посольство РФ в Никосии.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото владельца судна, груз с которого якобы и привел к взрыву в порту Бейрута.

Два мощных взрыва в порту ливанской столицы прогремели 4 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 137 человек, более четырех тысяч пострадали. 

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