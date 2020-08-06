Стратегию защиты Михаила Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Почетный адвокат РФ Александр Островский в эфире НСН сравнил стратегию защиты в суде актера Михаила Ефремова с петлей на шее. По его словам, взятые на вооружение защитником обвиняемого Эльманом Пашаевым методы, по сути, губительны для подопечного.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — сказал почетный адвокат.

Александр Островский отметил, что воспринимает все происходящее в процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова через призму возможного психологического заболевания Эльмана Пашаева.

«Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат», — указал Александр Островский.

По мнению почетного адвоката РФ, подсудимый находится в руках шарлатана. Этот факт вызывает у Александра Островского печаль и сожаление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат пообещал показать новое видео с Ефремовым после «пьяного» ДТП.