Стратегию защиты Михаила Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

|
Василий Заика
106

Почетный адвокат РФ Александр Островский отметил, что актер находится в руках шарлатана.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, Геодакян Артем, Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Почетный адвокат РФ Александр Островский в эфире НСН сравнил стратегию защиты в суде актера Михаила Ефремова с петлей на шее. По его словам, взятые на вооружение защитником обвиняемого Эльманом Пашаевым методы, по сути, губительны для подопечного.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — сказал почетный адвокат.

Александр Островский отметил, что воспринимает все происходящее в процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова через призму возможного психологического заболевания Эльмана Пашаева.

«Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат», — указал Александр Островский.

По мнению почетного адвоката РФ, подсудимый находится в руках шарлатана. Этот факт вызывает у Александра Островского печаль и сожаление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат пообещал показать новое видео с Ефремовым после «пьяного» ДТП.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
6 авг
Адвокат Добровинский рассказал о важном свидетеле по делу Ефремова
6 авг
Добровинский на суде предложил адвокату Ефремова «воду с ядом»
6 авг
Адвокат пообещал показать новое видео с Ефремовым после «пьяного» ДТП
5 авг
«Он этого не писал» — Адвокат Ефремова о видеообращении с извинениями
5 авг
Не признавший вины: в Москве прошло первое слушание по делу о ДТП с Ефремовым
5 авг
Следы наркотиков были обнаружены во время осмотра иномарки Ефремова
5 авг
Видео: адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Ефремова
5 авг
«Зачем я напился»!» — инспектор ДПС о словах Ефремова после смертельного ДТП
5 авг
Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
5 авг
Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова

Читайте также

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.28
-0.10 86.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
«Что же вы с собой делаете?» — В сети шокированы опухшим лицом Успенской
11:02
Адвокат Добровинский рассказал о важном свидетеле по делу Ефремова
10:58
Добровинский на суде предложил адвокату Ефремова «воду с ядом»
10:55
В России провели опрос о предпочтительном возрасте выхода на пенсию
10:49
Экс-супруг Меган Фокс высмеял ее признание в любви к рэперу Колсону Бэйкеру
10:48
Госдеп опубликовал доклад об «основах российской дезинформации и пропаганды»

Сейчас читают

Как назвать ребенка: ТОП-10 красивых старинных имен с интересным значением
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок