Адвокат пообещал показать новое видео с Ефремовым после «пьяного» ДТП

Александр Добровинский, представляющий интересы семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пообещал предоставить неоспоримое подтверждение артиста в аварии. Как сообщает ФАН, об этом адвокат заявил в ходе слушаний по делу Ефремова, начавшихся накануне в Пресненском суде.

Михаил Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП. Судя по высказываниям адвоката актера — Эльмана Пашаева — защита намеревается давить на то, что Ефремов в момент аварии в машине находился в качестве пассажира, а управлял автомобилем кто-то другой.

Примечательно, что на всех видео, показанных широкой общественности, действительно не видно, что актер выходит из внедорожника со стороны водителя. Однако Добровинский пообещал доказать, что машиной управлял именно Михаил Ефремов.

«Я проводил собственное расследование. И располагаю роликом, на котором видно, как Михаил выходит из машины со стороны водительского сиденья. Сначала я покажу эту запись в СМИ, а потом подумаем, как приобщить ее к делу», — рассказал юрист журналистам.

Между тем, 5 августа на суде стало известно, что машина Михаила Ефремова двигалась по Смоленской площади, где произошло смертельное ДТП вечером 8 июня, со скоростью, превышающей разрешенную на 25 километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Добровинский в суде хрюкнул в ответ на выпад Ефремова.