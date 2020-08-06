Адвокат Добровинский рассказал о важном свидетеле по делу Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет в суде интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, рассказал журналистам о предстоящем выступлении в процессе важного свидетеля. Защитник потерпевшей стороны также добавил, что размышляет над тем, как обнародовать видео, добытое в ходе собственного расследования обстоятельств «пьяной» аварии.

«Я думаю, что это видео пока представлять в суде не буду. Я сначала бы хотел осветить в СМИ, думаю, что сегодня я это сделаю, потому что мне важен сегодня один из свидетелей, который будет на суде, который видел Михаила Ефремова, выходящего из машины. Второе видео — посмотрим, что будет говорить, какие вопросы ему будут задавать. После этого я подумаю, как лучше — ходатайствовать о приобщении видео или сначала дать его в СМИ. Это все, что я планирую сегодня», — заявил Александр Добровинский.

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП на Смоленской площади. 8 июня актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался во встречный автомобиль. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров.

Михаила Ефремова привезли в суд около 10.00 по московскому времени. Вскоре с опозданием прибыл и его защитник Эльман Пашаев. В начале процесса адвокат подсудимого заявил о новом представителе — жене Сергея Захарова.

По словам Эльмана Пашаева, женщина является профессионалом своего дела. Адвокат Ефремова утверждает, что уверен в этом, так как она была его помощницей. В свою очередь, жена погибшего опровергла высказывания защитника и попросила суд сделать ему замечание.

Кроме того, Эльман Пашаев попросил председательствующего судью не назначать заседание на 6 августа из-за его командировки в Нижний Новгород.

Александр Добровинский появился перед зданием суда, по традиции, из салона элитного автомобиля. На этот раз он приехал на Rolls-Royce.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский на суде предложил адвокату Ефремова «воду с ядом».