Важный для Добровинского свидетель по делу Ефремова выступил в суде

В эти минуты в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение громкого дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова.

Уже допросили одного из ключевых свидетелей обвинения — Владислава Женжебира. Он заявил, что тоже мог стать жертвой пьяной езды актера. Автомобиль Владислава Ефремов подрезал за несколько минут до аварии. Мужчина назвал поведение актера за рулем хамским. Машина Ефремова несколько раз заезжала на встречную полосу и резко тормозила. Именно Владислав снял первое видео на месте аварии. И он же подтвердил, что на водительском кресле сидел Ефремов и в салоне он был один.

Но адвокат актера продолжает утверждать, что этот факт не доказан. Вот, что говорит свидетель со стороны защиты.

«Мы приехали и увидели, что случилась авария. Видели потерпевшего в машине. Я вызвала „скорую“. Потом стояли, наблюдали, как МЧС вытаскивали потерпевшего из машины, как „скорая“ вытаскивала потерпевшего из машины. И как выводили пьяного Ефремова из машины, но не видела, что это было водительское место. Просто выводили его из машины полицейские под руки. И все», — рассказала журналистам свидетель Анна Ордян.

Однако свидетельница подчеркнула, что не видела сам момент аварии, а приехала позже. Заседание суда продолжается.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, перед началом заседания адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский заявил, что сегодня должен выступить самый важный для него свидетель.