Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 868

Защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП сменил роскошный кабриолет на скромное средство передвижения.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

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Очередное появление адвоката Александра Добровинского у Пресненского суда Москвы удивило представителей прессы больше прежнего. Как писал 5-tv.ru, двумя днями ранее защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прибыл к зданию суда на кабриолете Aston Martin стоимостью около 20 миллионов рублей. На этот раз эпатажный юрист выбрал куда более скромное средство передвижения — арендованный электросамокат.

Таким способом Добровинский ответил на публикации в СМИ о его автомобиле и решил акцентировать внимание журналистов на освещении процесса по делу и гибели в аварии водителя Сергея Захарова.

«Я приехал сегодня специально на самокате. Напишите о Захарове, о его жизни, о том, что его нет, о его детях. А все остальное не стоит, мне кажется», — обратился к представителям прессы адвокат.

Тем не менее, окончательно пересаживаться на двухколесный транспорт юрист не намеревался. Машина защитника подъехала к суду следом за ним.

ДТП с участием актера случилось 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский оценил слова Ефремова о «раздвоении личности».

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