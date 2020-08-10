Когда в российских регионах ожидается похолодание?
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, стоит ли жителям страны ждать понижения температуры в ближайшее время.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
На следующей неделе жителей большинства российских регионов ожидает похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости. По его словам, в среднем столбик термометра упадет на 6-7 градусов. Впрочем, для некоторых областей данные изменения будут благоприятными.
«Например, в Краснодарском крае температура будет 28-30 (Прим.ред. — градусов), что приятнее, чем 35 градусов, которые там были», — подчеркнул метеоролог.
В столичном регионе, согласно прогнозу синоптиков, воздух начнет остужаться примерно со среды.
«Будут монотонные, скучные дожди, такая осенняя погода. Это будет до конца рабочей недели, даже до субботы», — рассказал Вильфанд.
А вот жители Свердловской и Челябинской областей ощутят понижение температуры уже с начала недели.
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