В августе грядут мощные магнитные бури: в какие дни здоровье под угрозой?

В августе 2020 года на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь различной степени силы. В эти дни стоит быть особенно внимательными, ведь это явление влияет на здоровье людей, психическое состояние, ситуацию на дорогах и работу электроприборов, пишет «Весь Искитим».

Когда ждать магнитные бури?

Ближайшая магнитная буря пройдет уже 10 августа. Ученые солнце

Следующая магнитная буря выпадает на 13–14 августа, но из-за малой степени интенсивности отразится, вероятно, лишь на метеозависимых людях. В такие дни многие и них могут страдать от головокружения, мигреней, головных болей и слабости.

Уже куда большую опасность для здоровья будет представлять сильная магнитная буря 21–22 августа. По возможности стоит больше отдыхать и не перенапрягаться даже тем, кто обычно не реагирует на погоду и солнечные вспышки. Даже большинство людей, не верящих в метеочувствительность, может почувствовать мигрень, боль в суставах и тахикардию. Настроение будет постоянно скакать, начнутся проблемы со сном, поэтому очень важно пить больше воды и не ставить перед собой слишком больших задач.

Самая опасная магнитная буря августа придется на 29 августа — ученые предрекают ей силу в четыре балла, из-за чего может сильно болеть голова, наблюдаться упадок сил, бессонница и обострение хронических заболеваний. Могут наблюдаться проблемы со связью и приборами навигации, а также резкое увеличение количества ДТП

Как защититься от магнитной бури?

Ученые советуют ввести в свою ежедневную рутину ряд ритуалов, которые будут полезны для здоровья и в отрыве от магнитных бурь. Чтобы меньше реагировать на погоду, стоит ввести четкий режим сна, а по утрам делать минимальную зарядку — это разгонит кровообращение, взбодрит и освежит.

Контрастный душ идеален утром, а вечером, наоборот, лучше принять расслабляющую ванну с солями или травами, чтобы быстрее заснуть и крепко спать всю ночь. Важно соблюдать питьевой режим, заменить кофе на травяные чаи и заменить жирную пищу овощами и легкими блюдами.

5-tv.ru писал о советах врача, как пережить сильные магнитные бури без потерь.