В августе грядут мощные магнитные бури: в какие дни здоровье под угрозой?

|
Алиса Старжевская
25

Ученые полагают, что вспышки на Солнце влияют на самочувствие, повышают численность самоубийств и увеличивают риск ДТП на дорогах.

В августе грядут мощные магнитные бури: в какие дни здоровье под угрозой?

Фото: www.globallookpress.com / NASA

В августе 2020 года на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь различной степени силы. В эти дни стоит быть особенно внимательными, ведь это явление влияет на здоровье людей, психическое состояние, ситуацию на дорогах и работу электроприборов, пишет «Весь Искитим».

Когда ждать магнитные бури?

  • Ближайшая магнитная буря пройдет уже 10 августа. Ученые оценили ее интенсивность, как среднюю. Не рекомендуется выходить днем на солнце, ведь возможны скачки артериального давления, и нахождение на улице в период солнечной активности может привести к проблемам.
  • Следующая магнитная буря выпадает на 13–14 августа, но из-за малой степени интенсивности отразится, вероятно, лишь на метеозависимых людях. В такие дни многие и них могут страдать от головокружения, мигреней, головных болей и слабости.
  • Уже куда большую опасность для здоровья будет представлять сильная магнитная буря 21–22 августа. По возможности стоит больше отдыхать и не перенапрягаться даже тем, кто обычно не реагирует на погоду и солнечные вспышки. Даже большинство людей, не верящих в метеочувствительность, может почувствовать мигрень, боль в суставах и тахикардию. Настроение будет постоянно скакать, начнутся проблемы со сном, поэтому очень важно пить больше воды и не ставить перед собой слишком больших задач.
  • Самая опасная магнитная буря августа придется на 29 августа — ученые предрекают ей силу в четыре балла, из-за чего может сильно болеть голова, наблюдаться упадок сил, бессонница и обострение хронических заболеваний. Могут наблюдаться проблемы со связью и приборами навигации, а также резкое увеличение количества ДТП на дорогах и потенциального риска авиакатастроф.

Как защититься от магнитной бури?

Ученые советуют ввести в свою ежедневную рутину ряд ритуалов, которые будут полезны для здоровья и в отрыве от магнитных бурь. Чтобы меньше реагировать на погоду, стоит ввести четкий режим сна, а по утрам делать минимальную зарядку — это разгонит кровообращение, взбодрит и освежит.

Контрастный душ идеален утром, а вечером, наоборот, лучше принять расслабляющую ванну с солями или травами, чтобы быстрее заснуть и крепко спать всю ночь. Важно соблюдать питьевой режим, заменить кофе на травяные чаи и заменить жирную пищу овощами и легкими блюдами.

5-tv.ru писал о советах врача, как пережить сильные магнитные бури без потерь.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
В августе грядут мощные магнитные бури: в какие дни здоровье под угрозой?
7:10
Кто из российских знаменитостей родился 8 августа?
6:55
Каталог мужчин: типология самцов на сайтах знакомств
6:37
Десять частных домов полыхают в Самаре — видео
6:28
«Очень быстро растут!» — Никифорова в Крыму впала в депрессию из-за ребенка
6:15
Жизнь внутри: как работают детские лагеря в России после ограничений

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок