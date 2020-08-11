Сбежавший супруг лежащей в коме Легкоступовой задержан

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Светлана Шевченко
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Известный яхтсмен Юрий Фирсов скрылся из наркологической клиники, куда их в сильном подпитии доставила дочь певицы.

Сбежавший супруг лежащей в коме Легкоступовой задержан

Фото: Instagram @firsov_yury

Как стало известно 5-tv.ru, известный яхтсмен и третий муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов задержан и доставлен для допроса в один из столичных отделов полиции.

Валентину Легкоступову нашли в собственной квартире с пробитой головой. Рядом с ней находился ее новый муж яхтсмен Юрий Фирсов, с которым певица обвенчалась месяц назад. Сообщается, что оба были нетрезвые, и пару поместили в наркологическую клинику, из которой супруг исполнительницы сбежал на следующий день. Сама певица резко почувствовала себя плохо и 8 августа была госпитализирована в состоянии комы. У женщины диагностировали отек мозга. Ей была сделана трепанация черепа.

Как ранее писал 5-tv.ru, у третьего мужа Легкоступовой был конфликт с ее младшим сыном Матвеем, из-за чего у певицы ухудшились отношения с семьей. Предварительно, Матвей не смог стерпеть начавшихся в семье запоев и переехал. Официального подтверждения от семьи данной информации не было. Точно известно, что дочь нашла певицу в сильном алкогольном опьянении после, по ее словам, двухнедельного запоя.

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