Новое 3D-видео показало, как российская вакцина спасет планету от коронавируса

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Молодцова Анна
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Авторы названия объяснили, почему первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 стала именоваться Sputnik V.

Фото, видео: Sputnik V

Разработчики первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса c помощью 3D-технологии наглядно показали, как она спасет планету от COVID-19.

Как сообщили на официальном сайте вакцины, она получила название Sputnik V. Комментируя выбор именования, авторы отметили, что оно было подобрано по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, что стало знаковым моментом для всего человечества.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», — говорится в сообщении.

В ролике, представленном на сайте, показана Земля, которую «поглотил» коронавирус. Внезапно в толстой «броне» вируса появляется светящееся пятно, которое начинает постепенно расползаться и освобождать планету от COVID-19. При этом видно, как от Земли летит спутник, запустивший процесс «лечения» с надписью Sputnik V. Объект облетает планету и в короткое время она полностью очищается от вируса.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, его дочь уже сделала прививку от коронавируса и чувствует себе хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, когда начнется вакцинация от коронавируса в России.

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