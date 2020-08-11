Когда начнется вакцинация от коронавируса в России?

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация от коронавируса может стартовать уже в конце августа. При этом в первую очередь прививаться от COVID-19 будут медработники.

«Очень надеемся, что в сентябре либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медицинские работники», — сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее глава российского государства сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Он также заявил, что его дочь уже опробовала на себе прививку. После укола у нее поднялась температура, но сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru показывал опубликованные Минздравом фото первой в мире вакцины от COVID-19.