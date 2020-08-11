«Он и до свадьбы прибухивал» — Наталья Штурм о муже Легкоступовой

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Светлана Александрова
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Исполнительница хита «Ягода-малина» лежит с пробитой головой в коме, этому предшествовало распитие алкоголя с новым мужем.

Фото, видео: Instagram @nataliashturm, @legkostupovavalentina

Певица Наталья Штурм полагает, что муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов и раньше злоупотреблял алкоголем. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Известно, что пара поженилась всего около месяца назад.

«Видимо он и до свадьбы прибухивал. А Валю можно понять, нереализованность в творчестве, а тут поклонник навязчиво замуж зовет, наверно восприняла это как обновление, придало веру в себя, интерес СМИ, артисты всегда остаются артистами до конца», — поделилась своими соображениями Штурм.

Instagram @nataliashturm

Она также рассказала, что Фирсов, которого некоторое время после трагедии никто не мог найти, утверждает, что они «квасили несколько недель, а потом она поскользнулась в ванной». По словам Натальи Штурм, кроме Валентины и Юрия в квартире никого не было, поэтому доказать, кто и как причинил травмы певице будет очень сложно.

«Валя Легкоступова, чудесный человек, простая, добрая, прекрасная певица, ученица Кобзона, зачем-то вышла замуж… и что теперь? Лежит в коме с пробитой головой. Валя — фанат творчества, песни, никогда пьяной ее не видела… Что же с ней случилось за последнее время, то чего мы не знаем, но точно знает дочка?» — написала Штурм в своем посте.

Она пожелала коллеге скорейшего выздоровления, а промоутерам — вспомнить и пригласить популярную некогда певицу в «не только на ток-шоу, но и на концерты/музыкальные проекты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал о произошедшем с Валентиной Легкоступовой ее 20-летний сын Матвей.

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