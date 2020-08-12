Когда в Центральную Россию вернется тепло?
Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал, могут ли жители страны еще рассчитывать на жару.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со следующей недели на территории Центральной России станет заметно теплее. Как рассказал метеоролог ТАСС, потепления стоит ждать с 18 августа.
Вильфанд также заявил, что ожидать жаркой погоды не стоит. Повышение хоть и улучшит ситуацию, эта температура все равно будет на 1-1,5 градуса ниже норм, но будет уверенно выше 20 градусов.
Так же он отметил, что сейчас на прогностических картах отчетливо фиксируется волна холода и ложбинные значения в графике температур.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую зиму ждать россиянам после жаркого лета.
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