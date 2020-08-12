Названы сроки начала исследований вакцины от COVID-19 с участием детей

Исследования влияния вакцины от COVID-19 на детей могут начаться через три-пять месяцев. Об этом на брифинге с журналистами заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что об этом можно говорить только после того, как в Минздрав будет предоставлен полный пакет документов (протоколов исследований - Прим.ред.).

«И только после этого возможно начало исследования именно данной вакцины, а не новой вакцины, скорее всего, различных ее дозировок на детском населении нашей страны», — подчеркнул Гинцбург, добавив, что исследования влияния каких-либо препаратов на детей проводятся только после полного завершения исследований на взрослых.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, получившие вакцину от COVID-19 смогут отслеживать свое состояние в специальном мобильном приложении. Благодаря ему за состоянием вакцинированных в оперативном режиме будут следить и медики.