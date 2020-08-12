Названы сроки начала исследований вакцины от COVID-19 с участием детей
В настоящее время ученые уже готовят необходимый пакет документов.
Фото: ТАСС / via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Исследования влияния вакцины от COVID-19 на детей могут начаться через три-пять месяцев. Об этом на брифинге с журналистами заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый пояснил, что об этом можно говорить только после того, как в Минздрав будет предоставлен полный пакет документов (протоколов исследований - Прим.ред.).
«И только после этого возможно начало исследования именно данной вакцины, а не новой вакцины, скорее всего, различных ее дозировок на детском населении нашей страны», — подчеркнул Гинцбург, добавив, что исследования влияния каких-либо препаратов на детей проводятся только после полного завершения исследований на взрослых.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, получившие вакцину от COVID-19 смогут отслеживать свое состояние в специальном мобильном приложении. Благодаря ему за состоянием вакцинированных в оперативном режиме будут следить и медики.
- 12 авг
- Минздрав: за реакциями организма на вакцину будет следить мобильное приложение
- 12 авг
- В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса
- 12 авг
- Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
- 12 авг
- Более 20 стран заинтересовались российской вакциной против COVID-19
- 11 авг
- Когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса?
- 11 авг
- Вирусолог прокомментировал российскую вакцину от COVID-19
- 11 авг
- Новое 3D-видео показало, как российская вакцина спасет планету от коронавируса
- 11 авг
- Когда начнется вакцинация от коронавируса в России?
- 11 авг
- Российскую вакцину от СОVID-19 будут производить в пяти странах
- 11 авг
- Минздрав показал фотографии первой в мире вакцины от коронавируса
Читайте также
72%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?