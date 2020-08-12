Германия назвала условия для покупки российской вакцины «Спутник V»
В то же время глава Минздрава РФ в очередной раз опроверг слухи о недоработанности препарата, циркулирующие за рубежом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, 5-tv.ru
Российская вакцина от коронавируса — полностью безопасна, а платформа, на которой она создана, хорошо изучена. Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг слухи о недоработанности препарата, циркулирующие за рубежом. Критика вакцины безосновательна и вызвана обычным страхом конкуренции — уверен министр.
«Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — подчеркнул министр.
По словам Мурашко, производство российской вакцины будет в первую очередь ориентировано на внутренний рынок. Хотя препаратом уже заинтересовались более 20-ти стран. Поступили запросы на поставку миллиарда доз. Кроме того, ряд государств — таких, как Филиппины, Израиль и Сербия — заявили о желании производить вакцину совместно с Россией.
Представитель минздрава ФРГ Ханно Кауц в то же время заявил, что допуск российской вакцины на европейский рынок возможен, но пи одном условии.
«Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные (исследований) обнародовать», — цитирует Кауца РИА Новости.
Он добавил, что это включает и третью ступень исследований. Соответственно, речь об этом может вестись к концу 2020 года.
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