Менеджер Легкоступовой прокомментировал слухи о подготовке к похоронам

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Алина Потёмкина
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Певица находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Менеджер Легкоступовой прокомментировал слухи о подготовке к похоронам

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Менеджер звезды 90-х, исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой прокомментировал сообщения о том, что для артистки давно приобретено место на кладбище. Такую информацию распространили ранее в прессе в связи с экстренной госпитализацией певицы. В интервью изданию iReactor Максим Екимов заявил, что никогда не вникал настолько глубоко в отношения артистки и ее супруга Юрия Фирсова.

«Я не влезаю в их личную жизнь и такими покупками не интересовался», — заявил менеджер артистки.

Также он подтвердил, что состояние певицы тяжелое. Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Легкоступова находится в реанимации. Медики диагностировали у звезды кровоизлияние и ушиб головного мозга. По некоторым данным, к такому плачевному состоянию здоровья привел алкоголизм. Также есть версия, что артистку до серьезных травм избил муж, Юрий Фирсов.

Ранее 5-tv.ru разбирался, бил ли муж Валентину Легкоступову.

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