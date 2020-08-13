Менеджер Легкоступовой прокомментировал слухи о подготовке к похоронам

Менеджер звезды 90-х, исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой прокомментировал сообщения о том, что для артистки давно приобретено место на кладбище. Такую информацию распространили ранее в прессе в связи с экстренной госпитализацией певицы. В интервью изданию iReactor Максим Екимов заявил, что никогда не вникал настолько глубоко в отношения артистки и ее супруга Юрия Фирсова.

«Я не влезаю в их личную жизнь и такими покупками не интересовался», — заявил менеджер артистки.

Также он подтвердил, что состояние певицы тяжелое. Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Легкоступова находится в реанимации. Медики диагностировали у звезды кровоизлияние и ушиб головного мозга. По некоторым данным, к такому плачевному состоянию здоровья привел алкоголизм. Также есть версия, что артистку до серьезных травм избил муж, Юрий Фирсов.

Ранее 5-tv.ru разбирался, бил ли муж Валентину Легкоступову.