«Большая потеря»: Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Легкоступовой
Артист признался, что лично давно был знаком с умершей звездой и известие о ее смерти стало для него полной неожиданностью.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, 5-tv.ru
Валентина Легкоступова скончалась сегодня в больнице после недели, проведенной в коме под аппаратом ИВЛ. Артист эстрады Владимир Винокур в беседе с 5-tv.ru прокомментировал трагическое известие.
Винокур отметил, что они с Валентиной знакомы уже много лет, и эти новости стали для него большой неожиданностью.
«Валечку я знаю очень давно. Она очаровательная женщина и прекрасная артистка. Это большая потеря, если это так. Мне искренне жалко ее. Жуть. Жалко, молодая женщина. И самое главное — очень хорошая артистка. Сожалению и выражаю соболезнования семье», — рассказал артист.
Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица. Наибольшую популярность ей принесли песни «Ягода-малина» и «Капля в море». В июле этого года, певица вышла замуж за Юрия Фирсова, известного спортсмена и яхтсмена, пара провела церемонию в Крыму. Спустя чуть больше месяца, Легкоступову в ее квартире с травмами обнаружила собственная дочь. Певицу тут же госпитализировали и через несколько дней она скончалась. Сейчас Следственный комитет проводит соответствующие проверки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Легкоступовой Галина Симонова винит Фирсова в смерти дочери.
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