В России запустили производство вакцины от коронавируса

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Софья Зуева
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Медицинский препарат, способный защитить от COVID-19, разработан центром Гамалеи.

Фото, видео: ТАСС / Igor Kralj/PIXSELL, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Производство вакцины от новой коронавирусной инфекции запущено, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Препарат под названием «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По предварительным заявкам, в его приобретении заинтересованы порядка 20 стран, которым потребуется не менее миллиарда доз.

В России массовая вакцинация начнется в январе–феврале. Однако уже со второй половины августа ампулы начнут поставлять в медицинские учреждения. Чтобы восполнить потребность страны в препарате, потребуется от девяти месяцев до года, считают в Минздраве.

Отечественная вакцина от короновирусной инфекции COVID-19 зарегистрирована 11 августа. Препарат стал первым в мире подобного рода средством.

Ранее 5-tv сообщал о том, что отечественную вакцину от коронавируса будут производить в пяти странах.

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