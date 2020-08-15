«Пить надо меньше»: Миро резко высказалась о смерти Легкоступовой
Скандальная блогер обвинила родных певицы в лицемерии.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Елена Миро, известная своими резкими заявлениями блогер, прокомментировала недавнюю смерть певицы Валентины Легкоступовой. Как передает ФАН, Миро не пожалела исполнительницу, а ее близких уличила в лицемерии и лжи.
По словам блогера, больше всего ее зацепило заявление дочери Легкоступовой, в котором та называет мать «лучшей мамой, дочерью и бабушкой». Миро же считает, что это невозможно, а пьющие люди — это «ужас, боль и стыд».
«Но вот допилась. Умерла. И после этого вдруг стала „лучшей в мире мамой, дочерью и бабушкой“? Ну, что за адово лицемерие?» — съязвила блогер.
Также она отметила, что любит правду. По ее мнению, она заключается в том, что «пить надо меньше».
«Алкашей мне не жалко», — заключила Миро.
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