«Пить надо меньше»: Миро резко высказалась о смерти Легкоступовой

Елена Миро, известная своими резкими заявлениями блогер, прокомментировала недавнюю смерть певицы Валентины Легкоступовой. Как передает ФАН, Миро не пожалела исполнительницу, а ее близких уличила в лицемерии и лжи.

По словам блогера, больше всего ее зацепило заявление дочери Легкоступовой, в котором та называет мать «лучшей мамой, дочерью и бабушкой». Миро же считает, что это невозможно, а пьющие люди — это «ужас, боль и стыд».

«Но вот допилась. Умерла. И после этого вдруг стала „лучшей в мире мамой, дочерью и бабушкой“? Ну, что за адово лицемерие?» — съязвила блогер.

Также она отметила, что любит правду. По ее мнению, она заключается в том, что «пить надо меньше».

«Алкашей мне не жалко», — заключила Миро.