«Пить надо меньше»: Миро резко высказалась о смерти Легкоступовой

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Андрей Чапыгин
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Скандальная блогер обвинила родных певицы в лицемерии.

«Пить надо меньше»: Миро резко высказалась о смерти Легкоступовой

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Елена Миро, известная своими резкими заявлениями блогер, прокомментировала недавнюю смерть певицы Валентины Легкоступовой. Как передает ФАН, Миро не пожалела исполнительницу, а ее близких уличила в лицемерии и лжи.

По словам блогера, больше всего ее зацепило заявление дочери Легкоступовой, в котором та называет мать «лучшей мамой, дочерью и бабушкой». Миро же считает, что это невозможно, а пьющие люди — это «ужас, боль и стыд».

«Но вот допилась. Умерла. И после этого вдруг стала „лучшей в мире мамой, дочерью и бабушкой“? Ну, что за адово лицемерие?» — съязвила блогер.

Также она отметила, что любит правду. По ее мнению, она заключается в том, что «пить надо меньше».

«Алкашей мне не жалко», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентину Легкоступову в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве 7 августа нашла дочь. Она отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Позже певица впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти.

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Умерла Валентина Легкоступова
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