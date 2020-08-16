Власти проконтролируют распределение поставок вакцины от коронавируса
Михаил Мишустин внес изменения в закон «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов».
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Фото, видео: Пресс-служба Минздрава; 5-tv.ru
Вакцину от коронавируса, разработанную в России, внесли в перечень лекарств, за распределение которых отвечает государство. Соответствующее постановление председатель правительства Михаил Мишустин подписал 12 августа. Документ опубликован на сайте кабмина в воскресенье.
«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — сообщает ведомство.
Контроль за распределением поставок первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции позволит избежать дефицита в регионах.
Помимо вакцины, в перечень также попали лекарства, помогающие лечить COVID-19: барицитиниб, левилимаб, дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб и тофацитиниб.
Порядок распределения медицинских препаратов будет действовать до конца 2020 года.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, разработанный Центром Гамалеи, получил название «Спутник V».
Ранее 5-tv сообщил, что в стране запустили производство вакцины от коронавируса.
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