Власти проконтролируют распределение поставок вакцины от коронавируса

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Софья Зуева
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Михаил Мишустин внес изменения в закон «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов».

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Фото, видео: Пресс-служба Минздрава; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Вакцину от коронавируса, разработанную в России, внесли в перечень лекарств, за распределение которых отвечает государство. Соответствующее постановление председатель правительства Михаил Мишустин подписал 12 августа. Документ опубликован на сайте кабмина в воскресенье.

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — сообщает ведомство.

government.ru

Контроль за распределением поставок первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции позволит избежать дефицита в регионах.

Помимо вакцины, в перечень также попали лекарства, помогающие лечить COVID-19: барицитиниб, левилимаб, дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб и тофацитиниб.

Порядок распределения медицинских препаратов будет действовать до конца 2020 года.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, разработанный Центром Гамалеи, получил название «Спутник V».

Ранее 5-tv сообщил, что в стране запустили производство вакцины от коронавируса.

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