Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»

Квартира Валентины Легкоступовой привлекла к себе повышенное внимание интернет-пользователей после кончины певицы. В конце прошлого года исполнительница хита «Ягода-малина» приняла участие в программе «Идеальный ремонт». Дизайнеры и мастера по отделке обновили ей спальню и показали в Instagram результат ремонта.

Как видно на фото, спальню разделили на зону для сна и место для отдыха, отгородив кровать шторами. Кроме того, в помещении установили придающий уют камин. Оформление комнаты выполнено в мягких, не режущих глаз тонах и в современном стиле. Проведенная работа очень понравилась исполнительнице хита «Ягода-малина». Из рассказов близких Легкоступовой следует, что здесь, в этой квартире, она провела последние месяцы своей жизни.

7 августа домой к певице и ее мужу Юрию Фирсову, с которым она обвенчалась примерно месяцем ранее, пришла дочь артистки Анетта Бриль. По имеющейся информации, несколько дней до этого артистка ударилась головой в ванной.

Девушка повезла мать и ее мужа в наркологическую клинику. В день госпитализации артистка пожаловалась на сильную головную боль, а после впала в кому. Медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. 14 августа Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет, не приходя в сознание.

Как полагает следствие на основании опросов свидетелей и медицинского заключения, травму певица получила в результате несчастного случая.

Ранее 5-tv.ru писал, почему медики не смогли спасти Легкоступову.