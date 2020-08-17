Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
В конце 2019 года исполнительнице хита «Ягода-малина» сделали дома роскошный ремонт.
Фото: Instagram @iremont.tv, @legkostupovavalentina
Квартира Валентины Легкоступовой привлекла к себе повышенное внимание интернет-пользователей после кончины певицы. В конце прошлого года исполнительница хита «Ягода-малина» приняла участие в программе «Идеальный ремонт». Дизайнеры и мастера по отделке обновили ей спальню и показали в Instagram результат ремонта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ремонт для Валентины Легкоступовой @legkostupovavalentina Дизайнеры — Анна и Дмитрий Коробко — @d.a.interiordesign Строители — Компания «Милстрой» — @milstroy.builds Шкафы на заказ — «Кухни Центр» — @kuhni.center Пол/паркетная доска — «Европолы» — @evropoly Краска — «Manders» — @manders_kraski Кондиционер — «Русклимат». Фреска — «Affresco» — @affrescoru Лепной декор/Плинтуса — «Руплинтус» — Www.ruplintus.ru Встроенные светильники — «HighLight» — @high_light_shop Освещение/люстры/бра — «Maytoni» — @maytoni_russia Камин –«Real Flame» — @kamin.realflame Диван/Кровать/Комод — «Estetica» — @esteticaofficial ТВ, встроенное в зеркало — «Burgglass» — @burgglass Пуф — «Garda décor» — @garda_decor_ru Аксессуары/скульптуры/ столы — «Unico Lifestyle» — @unico_lifestyle Цветы — «Fleol flowers» — @fleol.flowers Розетки — «Gira» — @gira.ru Шторы — «Togas» — @togasofficial.ru Крестецкая строчка @krestetskayastrochka Отдельное спасибо @georgiev.anton.v
Как видно на фото, спальню разделили на зону для сна и место для отдыха, отгородив кровать шторами. Кроме того, в помещении установили придающий уют камин. Оформление комнаты выполнено в мягких, не режущих глаз тонах и в современном стиле. Проведенная работа очень понравилась исполнительнице хита «Ягода-малина». Из рассказов близких Легкоступовой следует, что здесь, в этой квартире, она провела последние месяцы своей жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кто смотрел сегодняшний выпуск? Делитесь впечатлениями! 🙌🤗 @legkostupovavalentina Дизайнеры — Анна и Дмитрий Коробко — @d.a.interiordesign Строители — Компания «Милстрой» — @milstroy.builds Шкафы на заказ — «Кухни Центр» — @kuhni.center Пол/паркетная доска — «Европолы» — @evropoly Краска — «Manders» — @manders_kraski Кондиционер — «Русклимат». Фреска — «Affresco» — @affrescoru Лепной декор/Плинтуса — «Руплинтус» — Www.ruplintus.ru Встроенные светильники — «HighLight» — @high_light_shop Освещение/люстры/бра — «Maytoni» — @maytoni_russia Камин –«Real Flame» — @kamin.realflame Диван/Кровать/Комод — «Estetica» — @esteticaofficial ТВ, встроенное в зеркало — «Burgglass» — @burgglass Пуф — «Garda décor» — @garda_decor_ru Аксессуары/скульптуры/ столы — «Unico Lifestyle» — @unico_lifestyle Цветы — «Fleol flowers» — @fleol.flowers Розетки — «Gira» — @gira.ru Шторы — «Togas» — @togasofficial.ru Крестецкая строчка @krestetskayastrochka Отдельное спасибо @georgiev.anton.v #идеальныйремонт #ждитеэфира
7 августа домой к певице и ее мужу Юрию Фирсову, с которым она обвенчалась примерно месяцем ранее, пришла дочь артистки Анетта Бриль. По имеющейся информации, несколько дней до этого артистка ударилась головой в ванной.
Девушка повезла мать и ее мужа в наркологическую клинику. В день госпитализации артистка пожаловалась на сильную головную боль, а после впала в кому. Медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. 14 августа Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет, не приходя в сознание.
Как полагает следствие на основании опросов свидетелей и медицинского заключения, травму певица получила в результате несчастного случая.
Ранее 5-tv.ru писал, почему медики не смогли спасти Легкоступову.
- 17 авг
- Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
- 17 авг
- Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?
- 17 авг
- Почему друг Легкоступовой обвинил в ее неудачах Пугачеву?
- 17 авг
- Почему медики не смогли спасти Легкоступову — новые подробности трагедии
- 16 авг
- «Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
- 16 авг
- Кому достанутся права на песни Валентины Легкоступовой?
- 16 авг
- «Пронесли нашу дружбу через десятилетия»: Кормухина показала фото Легкоступовой юных лет
- 16 авг
- Экстрасенс: татуировка Легкоступовой могла привлечь смерть в ее судьбу
- 16 авг
- «Существовал коварный план!» — провидец назвал имя виновника смерти Легкоступовой
- 15 авг
- «Пить надо меньше»: Миро резко высказалась о смерти Легкоступовой
Читайте также
82%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?