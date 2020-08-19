Зять Легкоступовой: Вдовец певицы не предъявлял никакие права на наследство

Зять Валентины Легкоступовой рассказал, что вдовец певицы Юрий Фирсов пока не связывался с родственниками по поводу дележа ее наследства. Об этом близкий человек заслуженной артистки РФ сообщил в эфире одной из программ на Первом канале.

«Пока он не связывался с нами и не предъявлял никакие права на наследство. Мы не предпринимаем никаких мер. Мы сразу решили, что начнем разбираться в делах после того, как похороним Валентину», — сказал мужчина, чьи слова приводит Starhit.ru.

К слову, певица и ее третий муж не составили брачный договор после свадьбы. Как ранее рассказывал звездный адвокат Сергей Жорин, Фирсов на законном основании может претендовать на имущество Легкоступовой наравне с ее детьми и родителями по праву наследников первой очереди. Тем не менее, некоторые родственники артистки выразили протест против дележа наследства с Фирсовым, поскольку считают его причастным к смерти певицы.

Известно, что у исполнительницы хита «Ягода-Малина» была в собственности небольшая квартира в Москве, риэлтерский бизнес и автомобиль. Кроме того, близким придется делить и музыкальные композиции артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны Фирсова.