Зять Легкоступовой: Вдовец певицы не предъявлял никакие права на наследство

|
Молодцова Анна
153

Юрий Фирсов может претендовать на имущество заслуженной артистки РФ по праву наследников первой очереди.

Зять Легкоступовой: Вдовец певицы не предъявлял никакие права на наследство

Фото: Instagram @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Зять Валентины Легкоступовой рассказал, что вдовец певицы Юрий Фирсов пока не связывался с родственниками по поводу дележа ее наследства. Об этом близкий человек заслуженной артистки РФ сообщил в эфире одной из программ на Первом канале.

«Пока он не связывался с нами и не предъявлял никакие права на наследство. Мы не предпринимаем никаких мер. Мы сразу решили, что начнем разбираться в делах после того, как похороним Валентину», — сказал мужчина, чьи слова приводит Starhit.ru.

К слову, певица и ее третий муж не составили брачный договор после свадьбы. Как ранее рассказывал звездный адвокат Сергей Жорин, Фирсов на законном основании может претендовать на имущество Легкоступовой наравне с ее детьми и родителями по праву наследников первой очереди. Тем не менее, некоторые родственники артистки выразили протест против дележа наследства с Фирсовым, поскольку считают его причастным к смерти певицы.

Известно, что у исполнительницы хита «Ягода-Малина» была в собственности небольшая квартира в Москве, риэлтерский бизнес и автомобиль. Кроме того, близким придется делить и музыкальные композиции артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны Фирсова.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
18 авг
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
18 авг
Наталья Штурм рассказала, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова
18 авг
«Он ее спаивал» — Дана Борисова о муже Валентины Легкоступовой
18 авг
«Он и половину не помнит»: Соседов обвинил мужа Легкоступовой в пьянстве
18 авг
Дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в угрозах в свой адрес
18 авг
Стали известны дата и место прощания с Валентиной Легкоступовой
18 авг
«Никто не бессмертен»: вдовец Легкоступовой озвучил последнюю просьбу певицы
18 авг
«Почему вы позволяли ей пить?» — подруга Легкоступовой накинулась на вдовца певицы
18 авг
Вдовец Легкоступовой потратил все деньги на ее пластику перед свадьбой — видео
17 авг
«Он — парная особь!» — таролог рассказала о будущем вдовца Легкоступовой

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Константин Ивлев сбросил 22 килограмма и избавился от варикоза: все ради любимой?
7:33
«Равнодушие — это паралич души»: почему авто блогера Тарасова проехало мимо пострадавшего в ДТП
7:26
Петросян скупал однокомнатные квартиры в Москве для хранения антиквариата
7:16
Почему героиня Муцениеце не появится с Прилучным в новом сезоне «В клетке»
7:11
Опубликована последняя часть доклада о «вмешательстве» РФ в выборы США
7:03
Яблочный Спас 19 августа: что можно и нельзя делать в этот день

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок