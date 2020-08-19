Зять Легкоступовой: Вдовец певицы не предъявлял никакие права на наследство
Юрий Фирсов может претендовать на имущество заслуженной артистки РФ по праву наследников первой очереди.
Фото: Instagram @firsov_yury
Зять Валентины Легкоступовой рассказал, что вдовец певицы Юрий Фирсов пока не связывался с родственниками по поводу дележа ее наследства. Об этом близкий человек заслуженной артистки РФ сообщил в эфире одной из программ на Первом канале.
«Пока он не связывался с нами и не предъявлял никакие права на наследство. Мы не предпринимаем никаких мер. Мы сразу решили, что начнем разбираться в делах после того, как похороним Валентину», — сказал мужчина, чьи слова приводит Starhit.ru.
К слову, певица и ее третий муж не составили брачный договор после свадьбы. Как ранее рассказывал звездный адвокат Сергей Жорин, Фирсов на законном основании может претендовать на имущество Легкоступовой наравне с ее детьми и родителями по праву наследников первой очереди. Тем не менее, некоторые родственники артистки выразили протест против дележа наследства с Фирсовым, поскольку считают его причастным к смерти певицы.
Известно, что у исполнительницы хита «Ягода-Малина» была в собственности небольшая квартира в Москве, риэлтерский бизнес и автомобиль. Кроме того, близким придется делить и музыкальные композиции артистки.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны Фирсова.
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